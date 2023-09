Gli utenti in possesso di un iPad conoscono bene una delle grandi mancanze del tablet di Apple. Non esiste un’app nativa di WhatsApp e questo rendere moto difficile utilizzare il servizio di messaggistica in maniera ufficiale.

L’unico modo per chattare tramite iPad è quello di accedere alla versione web dell’app. Questa problematica non si presenta sui principali tablet del panorama Android, rendendo la situazione per gli utenti Apple estremamente difficile.

Tuttavia, dopo una lunga attesa, arrivano i primi segnali che un’app di WhatsApp dedicata ad iPad è finalmente in fase di sviluppo. La notizia arriva da WABetainfo che conferma come gli ingegneri di Meta siano al lavoro.

Il team di Meta è al lavoro allo sviluppo dell’app dedicata di WhatsApp pensata appositamente per funzionare sugli iPad

La prima versione beta di WhatsApp per iPad è stata individuata in TestFlight. Per accedere al programma di test, gli utenti devono prima entrare a far parte della beta di WhatsApp per iOS. Accedendo alla beta da iOS bisognerà selezionare la voce “collega un dispositivo” per far comparire un QR Code. Questo codice andrà scansionato con l’iPad per sincronizzare il tutto.

Gli utenti che sono riusciti in questa impresa hanno anche condiviso le prime impressioni. Stando a quanto dichiarato WhatsApp per iPad non si discosta molto da tutte le altre versioni. Il design dell’interfaccia utente è simile a quella utilizzata per le app presenti su Windows e Mac. Tuttavia, sono presenti alcune differenze tra cui le impostazioni che sono spostate nella barra degli strumenti posizionata in basso a sinistra.

Inoltre, al momento, le funzionalità sono limitate. Gli utenti, per esempio, non possono condividere la posizione in tempo reale. Non è chiaro se si tratta di una scelta degli sviluppatori o la versione finale presenterà le stesse limitazioni.