Vodafone, a settembre puoi acquistare uno Xiaomi a meno di 4 euro

A partire dal 19 Settembre 2023, Vodafone ha introdotto una serie di nuove promozioni per l’acquisto a rate di diversi smartphone. Queste offerte sono disponibili presso tutti i punti vendita autorizzati dell’operatore e sono pensate per venire incontro alle esigenze di una vasta gamma di clienti, sia nuovi che già in possesso di una SIM Vodafone.

Vodafone: i vari servizi proposti dall’operatore

Il servizio “Telefono No Problem” (TNP) di Vodafone permette di acquistare smartphone pagando in 24 rate mensili, con la possibilità di un anticipo e un corrispettivo di recesso anticipato che diminuisce progressivamente man mano che si avvicina la fine della rateizzazione. Vi è anche un costo di attivazione della rateizzazione di 9,99 euro per i nuovi clienti, con un incremento di 10 euro per alcuni clienti già in possesso di una SIM Vodafone ricaricabile.

Una delle novità più interessanti riguarda la possibilità di acquistare dispositivi in sconto attraverso il finanziamento Compass, con la modalità Flexy Pay. Questa opzione, disponibile sia per i nuovi che per i già clienti, permette di acquistare uno smartphone senza anticipo e di pagare in 12, 20, 30 o 36 rate mensili, a seconda del modello scelto.

Tra le offerte più allettanti, troviamo la possibilità di acquistare lo Xiaomi Redmi 12C a soli 3,99 euro al mese per 30 mesi, lo Xiaomi Redmi Note 12 5G allo stesso prezzo e lo Xiaomi 13 5G a 20,99 euro al mese per 36 mesi. Anche il Samsung Galaxy Z Flip5 5G è disponibile a partire da 19,99 euro al mese per 36 mesi.

Vodafone ha anche pensato ai nuovi clienti che decidono di passare a Vodafone da altri operatori, proponendo offerte speciali come Vodafone Silver e Vodafone Bronze Plus. Queste offerte permettono di acquistare smartphone come il Motorola E13, l’Honor 90 Lite 5G, l’OPPO A58 e il Samsung Galaxy A14 5G a prezzi vantaggiosi e con un anticipo di soli 9,99 euro.

Dal 19 Settembre, inoltre, Vodafone ha lanciato la promozione “Xiaomi Days”, che offre sconti sui prezzi a rate di diversi smartphone del marchio Xiaomi. Grazie a questa iniziativa, è possibile ottenere dispositivi come lo Xiaomi Redmi 12C, lo Xiaomi Redmi Note 12 4G e 5G, e lo Xiaomi 13 Lite 5G a prezzi scontati. Infine, è importante sottolineare che Vodafone ha anche previsto offerte speciali per i giovani sotto i 25 anni con la promo “Back To School”. Questa offerta combina l’acquisto di uno smartphone a rate con l’offerta Red Max Under 25, che offre Giga illimitati per un anno a un prezzo molto competitivo.

Insomma, queste nuove promozioni di Vodafone rappresentano un’ottima opportunità per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone e desidera combinare l’acquisto con un’offerta telefonica conveniente.