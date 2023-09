Uno degli operatori telefonici più conosciuti ed utilizzati nel nostro Paese è sicuramente la TIM. Anni di servizio, hanno reso l’azienda un punto di riferimento per tantissimi utenti. Questo mese vi aspetta una nuova promozione che vi donerà altissima velocità e vantaggi incredibili ad un prezzo contenuto.

Perché scegliere TIM? L’azienda svolge un lavoro costante di verifica e controllo sui propri servizi. Raccoglie i pareri dei clienti per soddisfarne ogni esigenza e aumentare i propri standard qualitativi. Inoltre, grazie a una politica di totale trasparenza, le offerte non hanno costi nascosti.

La promozione TIM 5G Power Top

L’offerta da non perdere che vi consigliamo è la TIM 5G Power Top. Attivandola avrete 200 Giga, chiamate verso tutti i numeri senza alcun limite e ben 1.000 messaggi disponibili.

In più, la velocità di navigazione sarà senza pari grazie alla qualità del 5G e la Navigazione Prioritaria che raggiunge i 2 Gbps. TIM vi assicura anche una navigazione sicura e assistenza rapida in caso di bisogno. Il costo mensile della promozione è di 19,99€, con il primo mese totalmente gratis.

Se avete già UNICA POWER su un’altra SIM, avrete diritto ad uno sconto tariffario di 4 euro, pagando così 14,99€ al mese.

Vi segnaliamo anche TIM 5G Power Unlimited, offerta simile ma con vantaggi in più: minuti per chiamare i numeri internazionali in Roaming Extra-UE, 100 Gb di Google One e il servizio TIM NUMBER ONE. In questo caso la tariffa sale a 29,99€ al mese.

Prima di proseguire con l’attivazione, vi raccomandiamo di eseguire un controllo della copertura e di assicurarvi che il vostro dispositivo supporti la connessione 5G.