Il sistema di infotainment più utilizzato al mondo sta per ricevere nuove app e funzioni molto interessanti, Android Auto infatti è destinato ad aggiornarsi in tempi relativamente brevi, mettendo a disposizione dei consumatori finali una nuova possibilità di fruire di intrattenimento anche mentre si è in viaggio.

I più fortunati sono i possessori di una vettura elettrica a marchio Polestar, Volvo o Renault, saranno i primi a ricevere l’accesso all’applicazione di Amazon Prime Video direttamente da Android Auto, così da poter godere di tutte le serie TV preferite anche dalla vettura, ma solo quando si è parcheggiati (o il mezzo è in fase di ricarica).

Android Auto, una nuova funzione interessante sta per arrivare

Tutti gli altri riceveranno a breve un aggiornamento molto importante, che vedrà appunto l’introduzione di due nuove applicazioni: Zoom e WebEx. Con le suddette sarà possibile tenere conferenze audio mentre si è fermi o parcheggiati, ma non mentre l’auto sarà in movimento; da notare che sarà appunto solamente audio, poiché non è disponibile la funzione, né l’utilizzo di alcuna webcam, così da limitare al massimo le distazioni.

Si attende poi l’introduzione di Vivaldi, il web browser che dovrebbe favorire e permettere agli utenti la navigazione in rete, trasformando il proprio sistema di intrattenimento in un vero e proprio browser con il quale accedere a siti di vario genere. Tutti gli update verranno rilasciati gratuitamente via OTA.