Very Mobile è un operatore telefonico virtuale fondato solo nel 2020 ma che conta già 2,7 milioni di clienti in tutta Italia.

Cos’è di preciso un operatore virtuale? Un operatore virtuale o MVNO è un gestore che fornisce la copertura di rete ai propri clienti pur non possedendone di fatto una. E com’è possibile? Semplicemente affittando la rete da un operatore tradizionale, che può essere TIM, Vodafone o WindTre. Questo comporta enormi vantaggi per i clienti. Non dovendo pagare cifre esagerate per la manutenzione delle infrastrutture i MVNO possono offrire promozioni a prezzi al ribasso e servizi aggiuntivi.

Very Mobile fa parte proprio di questa categoria di operatori virtuali, infatti poggia sulla rete di WindTre e presenta un’ampia scelta di tariffe telefoniche super scontate.

Very Mobile, tante offerte tra cui scegliere

Very Mobile presta infatti una serie di numerose promozioni tra cui poter scegliere in tutta tranquillità. Vediamole insieme.

Offerte per i clienti CoopVoce, Iliad, Fastweb, Rabona Mobile e molti altri:

120 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese;

150 Giga, minuti e SMS illimitati a 6,99 euro al mese ;

illimitati ; 200 Giga, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese;

270 Giga, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese.

Offerte per i nuovi numeri:

150 Giga, minuti e SMS illimitati a 6,99 euro al mese ;

; 200 Giga, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese ;

; 270 Giga, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese ;

; 300 Giga a 11,99 euro al mese.

Offerte per i clienti TIM, Vodafone e WindTre: