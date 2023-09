La pubblicità verrà mostrata a tutti gli utenti in possesso di un abbonamento Prime. Tuttavia, Amazon ha previsto la possibilità di sottoscrivere un abbonamento dedicato per eliminare la pubblicità e fruire dei contenuti in totale libertà.

Le prime indiscrezioni indicano un costo aggiuntivo di circa 3 dollari al mese per gli Stati Uniti. Resta da capire il costo per l’Italia ma possiamo immaginare che il prezzo potrebbe essere lo stesso, quindi circa 3 euro.

Questa scelta si è resa necessaria, stando ai portavoce dell’azienda, per aumentare i ricavi e adeguarsi alle offerte dei principali concorrenti. L’obiettivo di Amazon è quello di investire in contenuti sempre migliori che possano catturare l’interesse degli spettatori. In questo modo, sarà possibile rendere sostenibile l’investimento nel lungo periodo o mantenere vivo il catalogo di Prime Video.