Mancano sempre meno ore all’inizio della Champions. Anche in questa stagione la principale competizione europea sarà trasmetta da Prime Video. Il palinsesto della tv streaming di casa Amazon è quindi pronto a trovare la sua miglior esclusiva.

Prime Video, l’esclusiva della Champions a costo zero

Il legame tra Prime Video e la Champions si conferma come in passato. Anche in questa stagione, e sino al prossimo 2027, la piattaforma streaming garantirà a tutti i suoi clienti la diretta esclusiva della migliore partita del mercoledì sera, con un occhio di riguardo – almeno nella prima fase della competizione – ai match delle squadre italiane.

Per assicurare ad un numero quanto più alto possibile la visione della Champions, Amazon ha deciso di confermare anche in questo mese di settembre la sua proposta che prevede un mese di prova per tutti coloro che attivano un nuovo account Prime Video.

Le partite di Champions, così come i film, i documentari e le serie tv presenti in galleria, saranno completamente a costo zero per la durata di trenta giorni. Successivamente al mese gratuito, gli utenti potranno confermare la visione di Prime Video ad un costo di 4,99 euro ogni trenta giorni o in alternativa a 49,99 euro l’anno. Ad ogni modo, in seguito ai trenta giorni di prova, gli abbonati potranno anche disdire l’abbonamento senza alcuna penale.

Scegliendo Prime Video, infine, i clienti riceveranno anche i servizi aggiuntivi di Amazon inclusi nel prezzo come le spedizioni rapide in un giorno, l’accesso ad un piano di archiviazione cloud e il servizio per l’ascolto di musica in streaming.