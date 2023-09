Will CathCart, l’amministratore delegato di WhatsApp, il colosso mondiale della messaggistica istantanea, ha fatto un annuncio importante. Si tratta dello sviluppo di alcune interessanti news riguardanti la piattaforma.

A partire dal 19 Settembre 2023, infatti, i canali di WhatsApp saranno ufficialmente disponibili in Italia e nei mercati di ben 150 paesi.

Si tratta di un nuovo “canale di comunicazione”, grazie al quale gli utenti avranno la possibilità di accedere ad avvisi, novità e tutte le altre informazioni relative agli argomenti di loro interesse. Tutto in maniera molto più semplice e rapida.

Come funzionano i canali WhatsApp e perché sono così importanti

I canali WhatsApp, verranno utilizzati prevalentemente dalle aziende o da importanti e celebri creator, allo scopo di realizzare un canale di comunicazione unico e con un proprio numero di “seguaci”.

Senza che vi sia più la necessità di utilizzare altri social e scrollare in continuazione tra le varie informazioni in bacheca per poter trovare quella di nostro interesse.

Con i canali, le aziende avranno infatti la possibilità di realizzare una comunicazione molto più precisa e mirata. In modo particolare ai suoi clienti e a tutti coloro che potrebbero esserne interessati.

Prima del lancio ufficiale, come ogni nuova funzione di WhatsApp, anche in questo caso, il servizio in questione ha dovuto superare una fase beta di verifica.

Nel corso della quale sono stati apportati numerosi miglioramenti.

Ad oggi, infatti, gli utenti possono cercare in maniera molto più semplice e rapida i canali di loro interesse, valutandone la disponibilità attraverso la selezione del proprio paese di provenienza.

Inoltre, potranno aggiungere reazioni sotto forma di emoji ai messaggi inviati sul canale e vedere il numero totale delle reazioni che questi hanno suscitato.

Tale aggiornamento è ufficialmente disponibile per tutti i dispositivi Android, ovviamente assicuratevi di aver installato l’ultima versione dell’app sul vostro dispositivo.

Ancora nulla sappiamo per gli iPhone 14 Pro che supportano IOS 17, ma si tratta di una situazione che sicuramente sarà risolta a breve.