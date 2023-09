Kena Mobile continua a proporre al pubblico una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, con la quale comunque avere libero accesso a tantissimi contenuti, con prezzi tutt’altro che elevati. Spendere poco con l’azienda è possibile, se considerate che sono necessari solamente 5 euro per l’attivazione, anche se comunque è importante sottolineare che è d’obbligo sottostare a determinati vincoli.

Richiedere la promo è semplice, basta a tutti gli effetti collegarsi al sito internet e richiederla sul proprio numero di telefono, con portabilità obbligatoria, ciò che lo è di meno è sottostare ai vincoli legati alla provenienza. Dovete ricordare, infatti, che la suddetta promo potrà essere attivata in via esclusiva da coloro che sono in possesso di determinati requisiti, come la provenienza da Iliad o da un MVNO.

Kena Mobile, quali sono le nuove offerte che dovete attivare

La spesa fissa mensile è di soli 5,99 euro, una delle migliori promozioni in circolazione vi attende proprio oggi da Kena Mobile, così da essere sicuri di accedere a tanti contenuti, risparmiando molto più del previsto. Il canone, come sempre accade in situazioni di questo tipo, deve essere pagato con credito residuo della SIM, il tutto va a liberare il consumatore finale da ogni genere di vincolo contrattuale nei confronti dell’operatore virtuale.

I contenuti a cui è possibile accedere sono davvero incredibili, in confronto al prezzo, infatti si avranno 100 giga con minuti illimitati ed anche 200 SMS utilizzabili a piacimento in Italia. Se interessati, ricordiamo comunque che attivazione, SIM e consegna sono completamente gratis.