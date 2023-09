ho.Mobile rappresenta a tutti gli effetti il miglior operatore virtuale su cui gli utenti possono fare affidamento, nell’ottica di avere il massimo della resa con il minimo prezzo da versare mensilmente. La promozione più interessante, infatti, permette di accedere anche a 300 giga, dovendo in cambio versare un contributo tutt’altro che elevato.

L’unico limite della suddetta riguarda l’accessibilità, non è disponibile per ogni singolo consumatore, ma risulta a tutti gli effetti essere attivabile solo ed esclusivamente da coloro che decidono di richiedere la portabilità del proprio numero di telefono, proveniendo però da Iliad o da un MVNO.

ho.Mobile, le offerte sono assurde

Con un costo fisso di soli 11 euro, la promozione in oggetto vuole ritagliarsi un grosso spazio nel cuore di milioni di consumatori sul territorio nazionale, riuscendo così ad avvicinarsi ai mostri sacri del settore. Il canone, da versare su base mensile, richiede il pagamento tramite il credito residuo, in cambio gli utenti possono avere accesso a minuti illimitati, SMS infiniti ed anche 300 giga di traffico dati. La navigazione, a differenza di quanto accade con le altre realtà sul territorio, è limitata a soli 30Mbps in download.

Non mancano all’appello alcuni servizi molto interessanti, come la navigazione in hotspot, il numero dedicato per il credito residuo, la ricezione dell’SMS per verificare chi sia effettivamente stato a chiamarvi, l’avviso di chiamata ed il trasferimento di chiamata. Nel caso in cui restaste senza giga, sappiate che vi basterà spendere 9,99 euro per ottenerli nuovamente, prima del rinnovo successivo.