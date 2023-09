CoopVoce, ancora un giorno per la EVO 180 con un regalo

Di gestori in grado di mettere i bastoni tra le ruote ad un provider virtuale forte come CoopVoce, ce ne sono pochi. Attualmente in realtà sembrano non essercene, dal momento che l’offerta del gestore è senza dubbio la migliore per distacco.

Se non avete capito di che promo stiamo parlando, il riferimento riguarda la EVO 180. Questa soluzione sarà disponibile ancora per pochi giorni sul sito ufficiale, come mostrato dal conto alla rovescia già il primo giorno della pubblicazione.

CoopVoce: questi sono i dettagli dell’ultima offerta che sta battendo la concorrenza

Chiunque volesse sottoscrivere la promo, potrà affidarsi non solo al miglior prezzo in assoluto, ma anche ai migliori contenuti. Il gestore infatti non vuole lasciare nulla al caso e per questo ha riempito la sua proposta con minuti, messaggi e giga per navigare sul web.

Cominciando dai primi, le telefonate sono senza limiti per tutti, indipendentemente dal gestore che si sceglie di chiamare. Se siete poi dei nostalgici dei vecchi messaggi, ci sono 1000 SMS tutti per voi, pronti ad essere spediti a chiunque. Ecco infine il pezzo forte, quello che rappresenta la ragione principale per cui gli utenti oggi scelgono una determinata offerta. CoopVoce dispone di ben 180 giga per navigare sul web ogni giorno, tutto incluso nel prezzo. Ricordiamo che lo standard di rete che il provider permette è il 4G.

Questa volta il prezzo sarà quasi un regalo: chi sceglierà questa promo entro i prossimi tre giorni, potrà pagare solo 7,90 € al mese. Ricordiamo che non ci sono rimodulazioni e che questo prezzo varrà per sempre.