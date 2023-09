Euronics distrugge Unieuro e lancia gli iPhone 15

Non ci sono dubbi sul fatto che Euronics stia continuando a dare continuità al suo ottimo lavoro degli ultimi tempi. La celebre azienda è stata in grado di prendere la sua esperienza e farla fruttare, così da produrre volantini sempre più pieni di offerte tra smartphone e tutto ciò che riguarda il mondo dell’elettronica.

Come al solito gli utenti potranno anche avere la possibilità di scegliere come pagare, tra le varie possibilità che Euronics mette a loro disposizione. Una nuova iniziativa consente di effettuare il primo pagamento rateizzato a partire dal mese di febbraio 2024.

In più gli utenti potranno anche scegliere a quanto ammonterà la loro rata mensile. In basso troverete tutte le immagini che ritraggono il volantino nuovo di Euronics, quello lanciato il 14 settembre. Fino al prossimo 27 dello stesso mese, tutti potranno comprare quello che c’è raffigurato all’interno del catalogo. Ovviamente il nostro consiglio è quello di recarvi all’interno dei negozi quanto prima possibile per non perdere nulla.

Euronics procedi tutti gli altri colossi con le sue nuove offerte del volantino del 14 settembre

A partire dal prezzo di 469 €, il volantino mostra la nuova serie Apple Watch 9. Tutti i dispositivi sono infatti pronti per essere ordinati.

La stessa cosa vale anche per i nuovi iPhone 15, disponibili con ogni modello per il pre-ordine. La data di consegna potrebbe essere leggermente prolungata rispetto al 22 settembre scelto da Apple come day one.

Ovviamente avete ancora tempo, anche per scegliere tutti gli altri prodotti che nel volantino di Euronics sono disponibili. La scelta sta a voi: ci sono anche televisioni, elettrodomestici e tanto altro ancora.