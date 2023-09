TIM propone ad una specifica porzione di utenti una promozione più unica che rara, capace di avvicinare all’attivazione della SIM ricaricabile, anche coloro che da tempo stavano aspettando il momento giusto per richiedere la portabilità nell’operatore telefonico nazionale.

Il risparmio con la TIM Power Iron è davvero incredibile, attenzione però che l’attivazione è possibile solo da coloro che si trovano in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO. I costi iniziali sono pressoché ridotti, con acquisto della SIM e spedizione a domicilio, e comunque la possibilità di godere dell’abbandono di TIM senza costi aggiuntivi quando praticamente si desidera.

Ricevete le offerte Amazon sul vostro smartphone, andando subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, lo trovate inserito a questo indirizzo.

TIM, quali sono le nuove offerte del mese di Settembre da attivare subito

La promozione ha un costo effettivo di soli 6,99 euro al mese, un canone che gli utenti devono necessariamente versare tramite il proprio credito residuo, con rinnovo mensile e senza vincoli di durata. Il bundle è comunque uno dei più interessanti del momento, capace di offrire in cambio l’accesso a ben 80 giga di traffico dati al mese, con anche minuti e SMS completamente illimitati verso tutti.

La navigazione è garantita in 5G senza costi aggiuntivi, oltre a questo, i fortunati possessori di un abbonamento TIM Unica Power per la propria abitazione, si vedranno trasformare i giga dell’offerta in giga illimitati, tutto senza dover sborsare nemmeno un centesimo in più rispetto a quanto annunciato in precedenza. Un’occasione davvero imperdibile da non lasciarsi assolutamente sfuggire.