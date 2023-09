Il colosso di e-commerce Amazon sta attualmente proponendo Apple Watch Ultra da 49 mm ad un prezzo molto conveniente.

Stiamo parlando dello smartwatch più resistente e performante mai creato da Apple. Ricordiamoci insieme la scheda tecnica e scopriamo il prezzo.

Apple Watch Ultra ad un prezzo super

Dalle avventure in acqua a quelle nel deserto, passando per le montagne da scalare, Apple mette a disposizione una serie di funzionalità di prim’ordine per assistere gli sportivi. Anche i cinturini sono sviluppati appositamente per questo genere di obiettivo e, infatti, non mancano i modelli dedicati alle avventure sott’acqua, a quelle di resistenza e a quelle di forza.

Per gli sport di resistenza è stato sviluppato il cinturino Trail Loop, leggero e comodo, che assiste l’utente durante gli allenamenti più duri e che può essere regolato durante l’allenamento grazie alla linguetta e al tessuto elastico. Lo smartwatch è progettato per resistere a condizioni limite come le alte pressioni, temperature estreme e altitudini degne di nota.

La batteria di Apple Watch Ultra è la migliore mai realizzata da Apple per i suoi indossabili: offre fino a 36 ore di utilizzo normale e, addirittura, 60 ore con le impostazioni di risparmio energetico. Questo e molto altro a questo link per soli 799 euro.