Recensione Microfono Wireless BOYA BY-M1V3: lavalier wireless Type-C con cancellazione del rumore

BOYA è un brand poco conosciuto in Italia, forse a causa del nome che nella nostra lingua non suona proprio bene, ma che offre interessanti microfoni caratterizzati da un interessante rapporto qualità prezzo.

Il BOYA BY-M1V3 rappresenta una delle ultime aggiunte alla loro gamma di microfoni wireless, disponibile con attacco USB-C (ma tranquilli esiste anche la versione per IPhone) e dotato di cancellazione del rumore!

Design e Caratteristiche

Il lavalier è composto da una un ricevitore molto compatto con ingresso USB-C e dalla trasmittente clip-on, che incorpora il microfono nella parte superiore, che potremo proteggere dal vento con un piccolo “gatto morto” a clip incluso in confezione.

Sempre nella parte superiore troviamo l’ingresso jack 3.5mm per connettere una eventuale lavalier a filo.

Il design prevede una colorazione nera opaca, con la parte superiore caratterizzata da una finitura silver, le scritte BOYA sono in caratteri dorati, forse un po’ troppo visibili.

Frontalmente è presente il LED di stato, lateralmente troviamo il pulsante “NR” per attivare/disattivare la cancellazione del rumore.

Di seguito la tabella riepilogativa dell’indicatore LED

Unpaired lampeggio blu lento Pairing lampeggio blu veloce Pairing effettuato con successo blu fisso Muto Attivo lampeggio rosso lento Cancellazione Rumore Attiva verde fisso Massimo/Minimo Volume doppio lampeggio azzurro Batteria scarica lampeggio rosso veloce In carica rosso fisso Carica completata blu fisso

Dal lato opposto troviamo il pulsante on/off (pressione prolungata per accendere o spegnere) che serve per mettere il muto(pressione breve) e avviare il pairing (doppio clic).

Sullo stesso lato presente il bilanciere per regolare il volume del microfono su 7 livelli (una volta raggiunti il volume minimo o massimo il LED brillerà di azzurro due volte).

Nella parte inferiore è presente la porta USB-C per la ricarica.

L’insieme di ricevitore e trasmettitore risultano molto compatti, facili da riporre (in confezione è presente anche un utile astuccio marchiato BOYA) e da trasportare anche in tasca per averli subito pronti all’occasione se siamo a qualche evento.

Il ricevitore ha un selettore che richiede l’uso di uno spillo per passare switchare tra audio mono e stereo.

Prestazioni e Qualità del Suono

La sua tecnologia wireless 2.4GHz garantisce una connessione stabile, riducendo al minimo le interferenze e garantendo una registrazione di alta qualità.

Il microfono ha un range wireless fino a 60 metri, consentendo molta libertà di movimento senza preoccuparci della distanza tra ricevitore e trasmittente.

Possiamo selezionare l’audio tra mono o stereo, la latenza è ridotta in meno di 20 ms, assicurando un ritardo minimo nel segnale audio.

Le voci registrate risultano chiare e nitide e soprattutto il microfono si è rivelato stabile e affidabile, in nessun caso ci è capitato di avere disconnessioni accidentali o voci improvvisamente gracchianti, cosa fondamentale se siamo ad un evento o ad una intervista senza possibilità di ripetere la registrazione.

Molto efficace per la fascia di prezzo la cancellazione del rumore: abbiamo effettuato diverse prove sia simulando rumori di fondo che sul campo e la cancellazione risulta efficace, consentendo di eliminare il brusio della folla per meglio distinguere la registrazione della nostra voce.

Buona anche l’autonomia, fino a 6 ore senza cancellazione del rumore con una singola carica (in confezione niente alimentatore ma cavo USB C)

Conclusione Il microfono wireless BOYA BY-M1V3 è una scelta molto interessante per chi sta cercando un microfono lavalier wireless economico (costa meno di un centinaio di euro) da utilizzare con il proprio smartphone dotato di porta USB-C.

Ideale per creatori di contenuti, giornalisti e vlogger che necessitano qualità e affidabilità in un dispositivo compatto e portatile da collegare al volo al proprio smartphone, dotato anche di una buona cancellazione del rumore.