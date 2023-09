Il pubblico di WhatsApp è sempre molto attento alle novità che la piattaforma di messaggistica propone con costanza attraverso gli aggiornamenti. Al tempo stesso, sempre gli utenti del servizio di casa Meta sono costantemente ala ricerca di trucchi e segreti per rendere ancora più completa la loro esperienza di comunicazione.

WhatsApp, come inviare messaggi senza essere online

Tra i numerosi trucchi disponibili con WhatsApp, ancora oggi, molti utenti sono interessati ai metodi disponibili per inviare messaggi da posizione offline. Certamente gli utenti possono effettuare una modifica dal menù Impostazioni della chat nascondendo ultimo accesso e stato online. Oltre a questo metodo però, quali altri sistemi garantiscono agli iscritti la possibilità di comunicare nel più stretto riservo?

Una soluzione molto interessante per inviare messaggi da posizione di offline è quella delle notifiche. Le nuove versioni dei sistemi operatori sugli smartphone Android di nuova generazione e su iPhone consentono agli utenti di rispondere ad un messaggio di WhatsApp in maniera rapida, direttamente dalle notifiche. In questo modo, lo stato online viene completamente occultato. Unico limite di questo metodo è la possibilità di inviare un solo messaggio per ogni notifica e non messaggi multipli.

Altra soluzione, sempre garantita dai nuovi sistemi operatori Android e iOS, è affidarsi agli assistenti virtuali, Google Assistant e Siri. Con le due assistenze virtuali, infatti, gli utenti possono dettare liberamente il testo da scrivere e il contatto scelto per l’invio del messaggio. Anche qui però c’è un limite: con gli assistenti virtuali non si possono inviare messaggi nei gruppi.