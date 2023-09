La benzina ha raggiunto un costo così alto che non si vedeva ormai da moltissimi anni, stiamo parlando di un prezzo di oltre due euro a litro, su alcune autostrade si parla a che di 2.70 euro per litro.

L’aumento del prezzo del carburante, non riguarda solo la benzina, ma anche di tutti gli altri tra cui il gpl, il metano e il gasolio.

A cui va aggiunto anche un aumento dei costi dei consumi delle materie prime in bolletta.

Tutto ciò ci spinge a porci una domanda molto importante.

Qual’è il carburante più economico e conveniente in questo periodo e quello a cui, almeno per il momento, conviene affidarsi. Ovviamente sempre in base alla vostra auto.

Benzina, gol, gasolio, metano ed energia elettrica: qui tutti i prezzi del momento

Se siete indecisi tra benzina o altre forme di carburante, il riepilogo che vi stiamo per mostrare, potrebbe effettivamente aiutarvi nella scelta.

I costi della Benzina. Dal 10 Febbraio 2022, il costo è salito fino a 1,964 euro a litro . Gli impianti colorati variano tra 1.899 e 2.054 euro al litro. Mentre, per quanto riguarda il self service, parliamo di 1.831 euro a litro in media.

I costi del Gasolio. In media, il prezzo del gasolio può variare tra un range di 1.780 a 1.918 euro a litro. Per quanto riguarda il self service, ci troviamo invece intorno all’ 1.707 euro per litro.

Costi di altri Carburanti alternativi. Il GPL va da 0.819 a 0.834 euro a litro, mentre il metano leggero varia tra 1.790 a 1.840 euro a litro, ma i valori sembrano essere ancora in crescita.

Energia Elettrica. Verrebbe da pensare che l’auto elettrica rappresenta la miglior soluzione in questo periodo, tuttavia c’è da considerare che anche le bollette, tra cui i consumi di energia elettrica, hanno riscontrato un aumento dei prezzi.

Infatti, il suo costo ad oggi ammonta a 0.293 euro al Kwh.

Insomma questa è la situazione attuale, ora sta a voi tirare le somme e fare le dovute considerazioni, con la speranza, intanto, di poter assistere, in futuro, ad un periodo economicamente migliore.