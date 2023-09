Il connubio RayBan e Meta continua.

Malgrado lo scarso successo incontrato dal primo lancio delle RayBan Stories avvenuto nel 2021. i due colossi, infatti, sembrano non volersi arrendere, e presto presenteranno al pubblico la seconda generazione degli occhiali smart.

A tal proposito, si pensa che sarà possibile assistere alla vendita dei RayBan Stories già verso la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Tale rapidità di produzione e messa in vendita stupisce oltremodo.

Essa, infatti, potrebbe essere determinata dal desiderio di voler compensare quanto è successo con i primi modelli lanciati appena due anni fa.

RayBan Stories, nuove funzioni e tanti miglioramenti

Come detto, la prima collezione di RayBan Stories ha debuttato nel 2021.

Tuttavia, sono già due anni che, circa il 90 % degli utenti che li hanno acquistati, sembrano averli abbandonati da qualche parte nel proprio cassetto.

Di conseguenza solo il 10% degli acquirenti sembra usufruirne ancora.

Questo non è di certo un dato “campato in aria”. Ma il risultato di una ricerca che Meta ha inserito in un una sua documentazione e che è stata poi riportata dal famoso Wall Street Journal.

Che RayBan e Meta cerchino di recuperare quanto perso e prendersi una rivincita?

Considerati i dati degli anni precedenti, il documento di cui abbiamo parlato, indica che, da un punto di vista globale, tra il Settembre 2021 e Febbraio 2023, siano state vendute circa 300.000 unità.

Si tratta di un quantitativo davvero molto basso, soprattutto se prendiamo in considerazione il fatto che Meta, nello stesso periodo, era riuscita ad ottenere un successo davvero fantastico grazie al Metà Quest.

Ovvero il visore a realtà aumentata, che rappresenta uno dei più grandi sviluppo tecnologici dell’ultimo periodo e di cui sono stati venduti più di 20 milioni di unità.

Tuttavia, sembra che con la nuova generazione di smartglasses, le RayBan Stories si siano poste l’obiettivo di risolvere alcune problematiche individuate nei modelli precedenti, in particolare dal punto di vista software.

Tra le nuove funzioni, vi sarà infatti la possibilità di cattura foto e video di alta qualità e di pubblicarli direttamente su Facebook ed Instagram come Stories.

Inoltre, sarà possibile effettuare anche delle live ed ascoltare in diretta tutti i commenti ricevuti dagli spettatori.

Che RayBan Stories riesca davvero a prendersi la sua rivincita? Non ci resta che stare a vedere.