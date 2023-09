In questi giorni Amazon propone l’acquisto della scheda micro SD Kootion al prezzo migliore del momento.

Essa è compatibile con qualsiasi dispositivo e rappresenta uno dei migliori articoli del momento.

Dal punto di vista tecnico la microSd Kootion presenta:

Una capacità di archiviazione di 128 GB;

Velocità di trasferimento di 80 Mb in lettura e 20 Mb in scrittura;

di 80 Mb in lettura e 20 Mb in scrittura; Tensione di funzionamento : 2.7 – 3.3 V;

: 2.7 – 3.3 V; Temperatura di funzionamento da – 25°C a 85 °C;

da – 25°C a 85 °C; Temperatura di stoccaggio da -40°C a 85°C.

Amazon: Perché acquistare la microSd Kootion 138 Gb?

Per le schedeSd, Amazon è sempre una garanzia e, anche in questo caso, non vi deluderà.

All’interno della confezione troverete:

La MicroSd di 128 GB

Un adattatore.

Come già detto, ma ci teniamo a ribadire, la microSd Kootion garantisce notevoli prestazioni, tra cui:

Grande velocità di trasferimento.

La scheda adotta la classe UHS- I (U1) e la classe 10. Ovviamente la velocità può variare anche a seconda del dispositivo che utilizzate;

e la Ovviamente la velocità può variare anche a seconda del dispositivo che utilizzate; Fate particolare attenzione alla sua dimensione che è EXFAT, ma che non vi darà alcun problema, quindi state tranquilli;

ma che non vi darà alcun problema, quindi state tranquilli; Compatibile con una pluralità di dispositivi quali: smartphone, tablet, fotocamere, droni, switch, sistemi di sorveglianza.

quali: smartphone, tablet, fotocamere, droni, switch, sistemi di sorveglianza. Inoltre si mostra particolarmente idonea in caso di backup di ogni genere di file, anche ad alta risoluzione, come foto, video, musica e così via.

di ogni genere di file, anche ad alta risoluzione, come foto, video, musica e così via. 2 Anni di garanzia e assistenza post-acquisto per qualsiasi tipo di plobematica;

e assistenza post-acquisto per qualsiasi tipo di plobematica; Certezza di affidabilità e sicurezza. Resistente, infatti, all ‘acqua, l’antimagnetica e informazione sbalzi di temeprsmpt.

Isomma, stiamo parlando di un prodotto super efficiente che vi consigliamo assolutamente di non lasciarvi scappare.

Tutto questo a soli 11.09 euro !