Tante novità sono arrivate in queste ultime settimane, relativamente al mondo dei social. Dopo l’ingresso in questo mercato di Elon Musk con l’acquisizione di Twitter (ora ribattezzata X), la risposta di Instagram e Facebook non è mancata. Proprio per rispondere a Elon Musk che per primo ha sdoganato la pratica dei profili a pagamento sui social, le piattaforme di casa Meta sono ora pronte ad adeguarsi.

Facebook e Instagram, la rivoluzione degli account a pagamento

Una novità da non sottovalutare in queste ultime settimane in casa Facebook e Instagram è stata ad esempio il lancio del servizio Meta Verified. Le due piattaforme di Meta assicurano ora a tutti gli utenti la possibilità di acquistare le spunte blu, ovvero il bollino che certifica la corrispondenza tra un profilo e la propria identità. Se prima le spunte blu erano legate sono a personalità celebri, ora queste hanno un costo pari a 13,99 euro al mese per chi acquista via sito desktop e 16,99 euro per chi acquista da app social.

Meta Verified in aggiunta alle spunte blu assicura agli utenti anche assistenza prioritaria per evitare episodi legati a furti d’identità e per evitare il proliferare di dati riservati online.

Non solo però Meta Verified. Facebook ed Instagram, infatti, stanno per lanciare un ulteriore servizio a pagamento. In scia a quanto già messo in pratica da YouTube, con il suo servizio Premium, anche i due social potrebbero proporre al pubblico, ovviamente previa un costo mensile, la possibilità di eliminare le pubblicità per la visione dei video, ma anche per la visione delle storie.