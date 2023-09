WhatsApp prende davvero sul serio la questione privacy e la tutela dei propri clienti. Infatti, al fine di garantire una miglior esperienza d’uso dell’app, in modo che tutti i suoi utenti possano usufruire della piattaforma senza subire fastidi, WhatsApp introduce un’opzione del tutto nuova che era stata ampiamente richiesta.

Si tratta della possibilità di bloccare le chiamate in anonimo.

Nulla di nuovo direte voi, tuttavia c’è una sostanziale differenza rispetto al passato.

WhatsApp: Come funziona la nuova opzione dell’app

Con la nuova funzione Whatsapp, sarà possibile non ricevere più chiamate da un determinato contatto, senza doverlo però necessariamente bloccare.

In questo modo, la persona in questione non saprà di essere stata “bloccata” da voi, ma al contempo non potrà nemmeno più disturbarvi.

Si tratta quindi di una funzionalità che vi permetterà di limitare le interazioni da parte di un utente, senza che però quest’ultimo ne sia a conoscenza.

Comodo no?

Tale aggiornamento WhatsApp sarà disponibile per qualsiasi dispositivo, sia Android sia Ios.

Tuttavia questo non è ancora fruibile per tutti gli utenti, cosa che Meta si sta comunque proponendo di realizzare in futuro.

Ad ogni modo, per verificare se l’opzione sia già disponibile sul vostro account, bisogna innanzitutto che verifichiate di avere installato l’ultima versione dell’app disponibile su Play Store.

Dopodiché basterà andare su “Impostazioni“, selezionare la voce “privacy” e poi “chiamate”.

Da qui basterà selezionare il contatto per il quale si intendo limitare le interazioni e avrete la possibilità di scegliere tra chiamate, messaggi o entrambi.

Così facendo, a un suo tentativo di chiamata il telefono semplicemente non squillerà.

Tuttavia, avrete la possibilità di disabilitare l’opzione quando volete, in caso di ripensamento.