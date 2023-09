Noitel è uno degli operatori telefonici virtuali attivo su rete Vodafone e dispone di un vasto catalogo di offerte di rete mobile piuttosto interessanti. Gli utenti potranno infatti scegliere tra offerte dal costo molto basso di appena 4,49 euro al mese e potranno anche ottenere un prezzo scontato se decideranno di pagare alcuni mesi in anticipo. Anche per questo mese, in particolare, l’operatore ha prorogato la sua proposta.

Noitel, continuano anche a settembre le favolose offerte mobile dell’operatore

Anche per questo mese continuano ad essere disponibili le super offerte di rete mobile del noto operatore telefonico virtuale Noitel. Come già detto in apertura, si tratta di offerte molto interessanti e che partono da un costo di soli 4,49 euro al mese. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti.

Noitel Next Step Plus

Questa offerta include 30 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo è di 4,99 euro al mese. È previsto un costo di attivazione di 5 euro.

Noitel More Voice Plus

Questa offerta ha il costo più basso di tutte. Gli utenti dovranno infatti pagare soltanto 4,49 euro al mese. Nello specifico, l’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri.

Noitel Step X12 Special Edition

Gli utenti potranno attivare questa offerta con un costo annuale di 30 euro, ovvero 2,50 euro al mese. Questa offerta include 2 GB di traffico dati, 300 minuti di chiamate e 10 SMS da inviare verso tutti i numeri.