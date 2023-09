Euronics distrugge UNIEURO con gli iPhone 15 quasi gratis

Lo scopo principale per cui Euronics ha lanciato il suo ultimo volantino, era quello di pubblicizzare i nuovi iPhone 15. Non è però solo questa la volontà del grande colosso, siccome nell’elenco dei prodotti più interessanti ci sono svariati computer, smart TV ed elettrodomestici di vario genere.

Euronics: questo è il nuovo volantino e al suo interno ci sono anche gli iPhone 15

Come tutti gli utenti ben sanno, il nuovo volantino di Euronics è davvero ricco di prodotti. Non a caso il catalogo in questione si è dimostrato pienissimo in ogni categoria, sia per quanto riguarda gli elettrodomestici che per quanto riguarda l’elettronica.

Quest’ambito nasconde oggi delle vere perle, a partire dal mondo degli smartphone. Ovviamente parlando di telefonia mobile, non si potevano saltare i nuovi iPhone 15, disponibili sul volantino di Euronics in ogni variante. Tutti i nuovi dispositivi di Apple sono infatti disponibili al pre-ordine, con consegna entro il 22 settembre. Oltre a questi, largo spazio anche agli Apple Watch Series 9, che partono da 469 €.

La prima pagina del volantino è in realtà già emblematica, con uno dei migliori prodotti di Motorola: lo smartphone costa infatti solo 99 € in promo. Quello che sorprende, oltre anche alla grande presenza di computer portatili, è l’iniziativa che consente il finanziamento. Euronics permette infatti di scegliere a quanto ammonterà la propria rata e soprattutto di cominciare a pagare a febbraio 2024.

Si tratta di grandi occasioni per chiunque scelga di recarsi nel grande magazzino, in tutte le sue sedi in Italia. Almeno fino al prossimo 27 settembre avrete questa opportunità.