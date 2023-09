Apple, c'è un'unica SOLUZIONE per le radiazioni di iPhone 12

Gli utenti che portano a casa un nuovo smartphone dovrebbero sempre controllare tutti gli aspetti riguardanti le caratteristiche tecniche ma non solo. Le radiazioni che vengono emesse da ogni dispositivo mobile, devono rispettare alcuni standard, cosa che secondo gli ultimi rilievi non sarebbe stata fatta da uno dei dispositivi di Apple. Stiamo parlando dell’iPhone 12, che durante alcuni test effettuati dagli enti francesi avrebbe mostrato dei risultati ben oltre quelli consentiti.

Per questo motivo infatti la Francia ha chiesto ad Apple di ritirare subito lo smartphone dal mercato. Ora però si starebbe pensando ad un modo per correggere l’errore e quindi correre ai ripari, con la società di Cupertino che avrebbe trovato una soluzione.

iPhone 12 e le troppe radiazioni in Francia: la soluzione di Apple

Basterebbe, secondo quanto riportato da alcune fonti, un semplice aggiornamento software, il quale sarà rivolto ovviamente agli utenti francesi che dispongono di un iPhone 12. Non è chiaro ovviamente se si tratterà di un aggiornamento che verrà esteso a tutti gli utenti che possiedono questo dispositivo, ma con grande probabilità sarà proprio così.

Gli altri paesi infatti stanno approfondendo i test per capire effettivamente se i valori SAR sono gli stessi. Apple comunque continua a ritenere errati i risultati che l’ANFR ha tirato fuori siccome diversi test condotti sullo smartphone avrebbero indicato che tutto sarebbe infatti conforme per quanto riguarda le radiazioni emesse.

Verranno comunque seguite per filo e per segno tutte le direttive richieste dalla Francia, in modo da far rientrare rapidamente il problema.