Giusto l’altro giorno vi avevamo parlato dell’arrivo imminente di un nuovo smartphone di fascia media del produttore cinese Oppo e così è stato. Il noto produttore tech ha infatti da poco annunciato sul mercato il suo nuovo Oppo A2 Pro. Vediamo qui di seguito le sue peculiarità e le sue caratteristiche tecniche.

Oppo A2 Pro, il nuovo medio di gamma è finalmente ufficiale

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Oppo ha presentato in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo smartphone di fascia media, cioè Oppo A2 Pro. Come ci avevano già anticipato i rumors, il nuovo device può vantare la presenza di un design dal look premium, grazie soprattutto alla presenza di un display con cornici ridotte e bordi curvi.

Anche la backcover posteriore è molto curata e sarà disponibile in tre colorazioni, tra cui Vast Black, Desert Brown (in tessuto similpelle) e Twilight. Sul retro troviamo poi un ampio modulo fotografico di forma circolare in cui trovano posto due fotocamere. Si tratta di un sensore fotografico principale da 64 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Le prestazioni sono poi affidate al soc MediaTek Dimensity 7050 con tagli di memoria da ben 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno di tipo UFS 3.1. La batteria ha invece una capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida dell’azienda da 67W.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo A2 Pro sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 230 euro al cambio attuale.