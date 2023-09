Anche la NASA a quanto pare ha deciso di dire la sua in merito agli UAP (unidentified aerial phenomena) una nuova dicitura che letteralmente esprime fenomeni aerei non identificati e serve a dare respiro a quella precedentemente usata, UFO ovvero oggetti volanti non identificati, nell’evento live streaming sono stati condivisi i risultati di un report redatto da 16 esperiti indipendenti, cosa che però ha portato nuovamente alle medesime risposte, non ci sono evidenze concrete della presenza di omini verdi.

Sebbene l’agenzia spaziale statunitense non veda evidenze extraterrestri a spiegare alcuni fenomeni ancora di difficile comprensione, si dice molto interessata alla questione e ha dunque fatto sapere che molto presto nominerà un direttore responsabile della ricerca UAP per arrivare fino in fondo.

L’argomento è arrivato al Congresso che è l’organo che si occupa di decidere i fondi di finanziamento per la NASA, ecco dunque che l’agenzia potrebbe proporre un approccio scientifico all’argomento e dunque ottenere fondi di bilancio per mettere luce sulla situazione.

La voglia di chiarezza della NASA

L’amministratore della NASA Bill Nelson ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso un comunicato stampa ufficiale che risulta interessante, egli attesta che “la NASA svolgerà questo lavoro in modo trasparente a beneficio dell’umanità” sottolineando come “I processi scientifici utilizzati dalla NASA incoraggiano il pensiero critico; la NASA può fungere da modello per il pubblico su come affrontare al meglio lo studio degli UAP, utilizzando segnalazioni trasparenti, analisi rigorose e coinvolgimento pubblico.“.

Il comunicato lascia comunque intendere che la NASA sta ancora studiando i dati ricevuti dai 16 ricercatori indipendenti, ovviamente però si punta ad un ruolo in prima fila nella comprensione dei fenomeni UAP, promuovendo le segnalazioni sia dei privati cittadini, sia dei piloti impegnati in missioni aeree.