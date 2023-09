WindTre, acquista la promo e ricevi un Samsung Galaxy S23 quasi gratis

Nelle prossime ore, alcuni clienti già in possesso di un contratto con WINDTRE potranno beneficiare di una promozione esclusiva per l’acquisto a rate del Samsung Galaxy S23 256GB, con tariffe a partire da 16,99 euro al mese. A partire dal 9 settembre 2023, nei negozi WINDTRE saranno disponibili due offerte promozionali in edizione limitata per il Samsung Galaxy S23 256GB, simili a quelle introdotte alla fine di luglio 2023 per lo stesso modello di smartphone.

WindTre: la fortuna di tutti coloro che hanno ricevuto il messaggio a Luglio

Queste promozioni non richiedono alcuna modifica dell’offerta mobile attualmente in uso dal cliente e sono riservate esclusivamente ad una selezione di clienti WINDTRE. La promozione “MIA Telefono Incluso Special – Samsung Galaxy S23 256GB“ è rivolta ai clienti che avevano ricevuto un SMS specifico alla fine di luglio 2023. Questi clienti avranno l’opportunità di acquistare il Samsung Galaxy S23 256GB attraverso un finanziamento con Compass o Findomestic, aggiungendo 19,99 euro al mese al loro abbonamento, senza alcun anticipo.

Parallelamente, la promozione “MIA Telefono Incluso Limited Edition Special – Samsung Galaxy S23 256GB” è indirizzata ai clienti che avevano ricevuto un altro SMS specifico sempre alla fine di luglio 2023. Per questi clienti, il Samsung Galaxy S23 256GB potrà essere acquistato con un finanziamento Compass o Findomestic, aggiungendo 16,99 euro al mese al loro abbonamento, sempre senza alcun anticipo.

In entrambi i casi, l’importo delle rate verrà sommato al costo mensile dell’offerta mobile attualmente attiva dal cliente. Le offerte promozionali per il Galaxy S23 saranno disponibili fino al 18 settembre 2023, a meno di eventuali modifiche. Va inoltre sottolineato che il sistema di rateizzazione di WINDTRE, chiamato “Telefono Incluso”, è rivolto ai clienti consumer che hanno scelto l’opzione di pagamento Easy Pay. Indipendentemente dal modello di smartphone selezionato, è previsto un contributo di attivazione per la nuova rateizzazione, che dal 20 marzo 2023 è di 6,99 euro una tantum.