Lidl riesce ancora una volta a far sentire la propria voce nella rivendita di elettronica, mettendo sul piatto un risparmio assolutamente degno di nota per tutti i consumatori che al giorno d’oggi si sentono disposti a recarsi personalmente in un negozio fisico per completare l’ordine.

Dovete sapere, infatti, che tutti gli acquisti possono essere completati solamente nei punti vendita, senza vincoli regionali, i prodotti sono interamente commercializzati con garanzia di 24 mesi e la possibilità di avere libero accesso a numerose selezioni di prodotti estremamente interessanti, anche se con scorte estremamente limitate.

Lidl, offerte e grandissimi sconti vi attendono in negozio

Una forte attenzione al fai-da-te è disponibile da Lidl in queste calde giornate di metà settembre, con ad esempio la possibilità di acquistare un avviatore portatile per auto, con annesso il powerbank, ad un prezzo complessivamente accessibile: soli 59 euro.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di una torcia LED integrata, che ne permette il funzionamento fino a -21 gradi centigradi, pur avendo in dotazione tanti accessori che ne ampliano al massimo l’usabilità quotidiana: adattatore da 12V, i cavi da utilizzare per l’avviamento della vettura, un cavo di ricarica USB a 3 vie (più precisamente micro-USB, mini-USB o anche USB-C).

L’acquisto, come vi abbiamo anticipato, può essere effettuato direttamente nei negozi Lidl di tutta Italia, la garanzia in questo caso è estesa fino a 3 anni dalla data di completamento dell’ordine. La scadenza del volantino è fissata a Domenica.