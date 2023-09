Play Store, le bombe del giorno per gli utenti Android: 8 app e giochi gratis

Ancora una volta si vede quanto Android tenga ai suoi utenti, siccome il sistema operativo sta perfezionando tantissimi aggiornamenti. L’ufficialità della nuova versione è ormai arrivata, ma nel frattempo tutti si dilettano a dare un’occhiata al Play Store di Google.

Per tutte le informazioni in merito al download e soprattutto in merito ai titoli da poter scaricare oggi, c’è il paragrafo successivo.

Play Store di Google, ecco i titoli riservati agli utenti Android: sono gratis oggi

Ormai con grande ricorrenza, il Play Store di Google continua a pubblicare contenuti molto interessanti che finiscono gratis sui telefoni dei suoi utenti. Android può beneficiare di un’iniziativa del genere, siccome si tratta di giochi ed applicazioni a pagamento che azzerano il loro prezzo improvvisamente.

L’obiettivo sarà quindi anche questa volta quello di far capire a tutti l’importanza di avere un contenuto di maggior rilievo, magari con una funzionalità in più grazie al fatto che in genere è a pagamento. Ovviamente bisogna fare tutto e subito, siccome questa potrebbe essere l’ultima giornata in cui tutti questi titoli sono gratis per gli utenti. Consigliamo pertanto a tutti di esaminare la lista in basso e di prendere al volo tutti i titoli che possono fare al caso proprio. Ecco infine l’elenco completo per cominciare a scaricare app e giochi di oggi: