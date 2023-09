TIM è pronta a distribuire tutti i nuovi prodotti Apple, a partire dagli iPhone 15 e iPhone 15 Plus con design in alluminio, passando per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, modelli leggerissimi con design in titanio aerospaziale ed un tasto azione inedito, ed anche i numerosi accessori presentati giusto qualche giorno fa.

Non mancheranno all’appello i nuovi Apple Watch Series 9, nelle loro varianti disponibili, i più datati Apple Watch SE di seconda generazione, il bellissimo Apple Watch Ultra 2, il top di gamma degli indossabili, pensato per chi vuole davvero spingersi al limite, per terminare giustappunto con le cuffiette di ultima generazione, le Apple AirPods 2 Pro, caratterizzate dalla presenza della porta USB-C nella custodia di ricarica (come tutti gli altri prodotti).

TIM, quando acquistare i prodotti Apple

I dispositivi Apple possono essere ordinati da oggi, 15 settembre, tramite il sito ufficiale, con spedizione a partire dal 22 settembre. Tutti i modelli di iPhone e di Apple Watch sono acquistabili a rate, senza anticipo ed a tasso zero (solo su carta di credito, di debito o conto corrente), con consegna del prodotto direttamente a domicilio o recapito in un centro TIM.

Gli utenti che sceglieranno di acquistare un iPhone 15, qualsiasi modello, potranno ricevere in regalo due mesi di assicurazione contro danno accidentale e furto. Consegnando il vostro vecchio modello, non necessariamente di casa Apple, potrete inoltre approfittare del servizio TIM Rivaluta Smartphone, riducendo così la rata da versare mensilmente per lo smartphone acquistato.

Come vi abbiamo anticipato, le spedizioni inizieranno il giorno della commercializzazione, il 22 settembre 2023. Non sono poste limitazioni particolari sulle scorte acquistabili.