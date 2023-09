In un evento ricchissimo di novità, riguardanti non solo i nuovi iPhone, ma anche Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2, l’azienda di Cupertino ha integrato qualche piccola miglioria per le Apple Airpods Pro 2 e le Earpods: la USB type-C.

Come ormai saprete (leggete qui il nostro articolo), i nuovi iPhone 15 sono dotati del connettore che la stessa Unione Europea ha imposto per uniformare i dispositivi mobile, una svolta a dir poco epocale, che ha portato con sé conseguenze sotto molteplici aspetti e punti di vista. Pur lasciando in catalogo le versioni precedenti, Apple è stata costretta a rivedere anche le cuffiette più amate dal pubblico, ecco infatti arrivare nuovi EarPods con porta USB type-C ed una variante di AirPods Pro 2, con la custodia di ricarica che integra appunto il suddetto connettore (e non più il lighting, come oggi).

Apple AirPods Pro 2 e EarPods, la novità è incredibile

Da notare che tutti i possessori delle AirPods Pro 2 di “vecchia” generazione potranno effettivamente aggiornare la custodia, acquistandola tra gli accessori sul sito ufficiale, in questo modo non saranno costretti ad acquistare nuovamente le cuffiette, ma potranno semplicemente aggiungere alla propria collezione una custodia rinnovata (solo nella porta, non nel design).

In caso contrario d’ora in poi sarà possibile trovare sul sito solo le AirPods Pro 2 con custodia MagSafe con porta USB-C ad un prezzo di listino di 279 euro. Per quanto riguarda le EarPods USB-C, il listino si aggira oggi attorno ai 19 euro. Tutti i dettagli, come al solito, li trovate sull’e-commerce ufficiale dell’azienda di Cupertino.