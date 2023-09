Apple Watch Series 9 è ufficiale, arriva il nuovo smartwatch indossabile più richiesto al mondo, un prodotto che cambia l’architettura interna, adottando il processore Apple S9, dichiarato più veloce del 30% rispetto alla generazione precedente, in grado comunque di garantire una autonomia migliorata, che dovrebbe raggiungere anche un lungo giorno di utilizzo.

Una delle più grandi novità è WatchOS 10 ed alcune delle funzionalità dedicate agli indossabili, come lo scambio di contatti più rapido, una integrazione migliorata con gli HomePod (la cassa smart di Apple) e la Ultrawide Band di seconda generazione, utilissima per raggiungere una funzione molto richiesta: Precision Finding on iPhone, ottima per trovare con assoluta certezza il proprio dispositivo. La funzione double tap risulta essere migliorata, pensata più che altro per favorire l’utilizzo senza mani dello smartwatch, l’utente potrà interrompere la sveglia, spostarsi all’interno dell’interfaccia o rispondere alle chiamate, con maggiore facilità.

A prescindere dalle novità software, Apple Watch Series 9 include un pannello edge-to-edge integrato con cornici minime, luminosità massima a 2000 nit, e perfettamente a filo della scocca. Molto interessante la luminosità minima, che si ferma a 1 nit, utile sopratutto di notte e con l’always on display attivo.

Apple Watch Series 9, le novità in termini di cinturini e colori

Le colorazioni restano all’incirca sempre le stesse, con l’aggiunta della Pink, e di varianti in acciaio dotate di tinte uniche nel loro genere. I cinturini saranno in primis in silicone, viene abbandonata la pelle per puntare sul nuovo materiale FineWomen. Non mancano le solite collaborazioni con Nike e Hermes, ma anche varianti migliorati dei cinturini Sport Loop e sport.

Apple Watch Serie 9 può essere acquistato in due varianti: 41mm solo GPS da 459 euro, a salire poi verso le versioni con cellular o cassa in acciaio, oppure con il quadrante da 45 millimetri. Per tutti i dettagli collegatevi al sito ufficiale Apple (qui trovate i dettagli di Watch Ultra 2).