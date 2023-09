Xiaomi si appresta ad allargare la sua proposta di fascia media. A breve, infatti, l’azienda cinese annuncerà ufficialmente la nuova serie di smartphone Redmi Note 13. In queste ore l’azienda ha pubblicato in rete una nuova immagine teaser. Secondo quanto riportato su quest’ultima, il debutto ufficiale è pressoché imminente.

Xiaomi Redmi Note 13, il debutto ufficiale si terrà il prossimo 21 settembre 2023

Fra circa una settimana il produttore tech Xiaomi terrà in madre patria un importante evento di presentazione ufficiale. Come già accennato in apertura, durante questa occasione sarà annunciata la nuova serie di smartphone Redmi Note 13. In queste ore l’azienda ha rivelato la data esatta del debutto tramite un’immagine teaser.

Il debutto dovrebbe quindi tenersi fra pochissimo tempo, ovvero il prossimo 21 settembre 2023. La nuova serie comprenderà almeno tre smartphone. Il primo sarà Redmi Note 13, mentre gli altri due saranno Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+ (entrambi presenti sull’immagine teaser pubblicata dall’azienda).

Osservando l’immagine, possiamo osservare il modello più prestante sulla sinistra e il modello Pro sulla destra. Il modello Pro+, in particolare, sembra che potrà contare su un elegante design con un display con i bordi curvi ai lati. Su entrambi gli smartphone sarà poi notevole il comparto fotografico. Quest’ultimo includerà infatti tre fotocamere posteriori, di cui un sensore fotografico principale da ben 200 MP. Dovrebbe trattarsi del sensore Samsung ISOCELL HP3. Sappiamo inoltre che il modello Xiaomi Redmi Note 13Pro+ potrà vantare la presenza di uno degli ultimi soc top di gamma di casa MediaTek, ovvero del soc MediaTek Dimensity 7200 Ultra.