Microsoft sta lavorando allo sviluppo di un nuovo prodotto appartenente alla famiglia Surface. Dopo il debutto di Surface Duo 2, lo smartphone a doppio schermo, potrebbe arrivare un nuovo laptop.

Il nome del dispositivo non è ancora noto ma gli analisti credono che il device potrebbe chiamarsi Surface Laptop Go 3 o Surface Go 4. Il debutto potrebbe essere molto vicino come conferma la certificazione FCC, uno degli ultimi passaggi prima del lancio internazionale.

Sebbene l’apparizione sul database della FCC non sveli le caratteristiche del device, ne conferma l’esistenza e la prossimità al lancio. Il laptop è elencato nel database con il numero di modello C3K-2067 e presenta connettività Wi-Fi e Bluetooth.

Microsoft si sta preparando al lancio di un nuovo device e gli analisti credono si tratti del Surface Go 4

I disegni tecnici allegati al progetto mostrano un design simile al Surface Laptop Go 2 del 2021. Questo device poteva contare su un processore Intel Core i5 e un display touch da 12,4 pollici. Se il Surface Laptop Go 3 o Surface Go 4 dovrà ereditarne le caratteristiche, ci aspettiamo molti elementi in comune.

Sicuramente ci sarà un processore più moderno a cui si affiancherà una maggiore quantità di memoria RAM. Inoltre, il Surface Laptop Go di prossima generazione potra contare sulle ottimizzazioni software di Windows 11 per una migliore gestione della memoria RAM e di sistema, oltre che della batteria.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.