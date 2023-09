Oppo, la famosa azienda cinese dedita alla produzione di dispositivi audio e smartphone, pare stia lavorando al fine di apportare delle modifiche al software dei propri dispositivi, facendo ricorso, in particolare, all’intelligenza artificiale.

Proprio di recente, l’omonima azienda, ha debuttato sul mercato cinese con il nuovo Find N3 Flip, ovvero il primo smartphone pieghevole dotato di tripla fotocamera.

A tal proposito, se dal punto di vista hardware Oppo sembra aver fatto centro, al contrario, la parte che riguarda esclusivamente il lato software, sembra necessitare di alcuni aggiornamenti.

Ecco che entra in gioco l’applicazione dell’intelligenza artificiale.

Oppo e il nuovo assistente vocale Andes

Oppo, si prepara, infatti, a presentare il suo primo assistente vocale per smartphone che si chiamerà Andes.

Sono già due anni che Oppo si concentra sullo sviluppo e dell’ applicazione dell’intelligenza artificiale.

Infatti, l’azienda cinese, ha provveduto a registrare in Cina i due marchi: “AndesGPT” e “AndesAI“, presentati come strumenti volti a fornire servizi di comunicazione e servizi per i siti web.

Il nuovo assistente vocale si basa su un Large Language Model, chiamato proprio AndesGpt che, a sua volta, è basato sugli LLM di Obert.

Quest’ultimo risulta essere uno dei migliori e più avanzati LLM cinesi, esso infatti, è specializzato nell’apprendimento rinforzato attraverso l’interazione con gli utenti e nel dialogo in cinese.

Tuttavia, è ancora troppo presto per determinare se tali innovazioni saranno rese disponibili a livello globale o riguarderanno esclusivamente il mercato cinese.

Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti a riguardo.

Del resto non sarebbe la prima volta che, prodotti di produzione prevalemente cinese, vengano distribuiti solamente all’interno di un mercato circoscritto.