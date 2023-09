Una notizia tutta nuova riguarda il colosso della messaggistica istantanea, ovvero WhatsApp.

Come risaputo, l’app in questione, ha raggiunto il primato nel suo settore, non solo grazie all’efficienza dei servizi offerti, ma soprattutto grazie al suo continuo interesse verso le richieste e le problematiche dei propri utenti.

Che utilizza al fine di aggiungere nuove funzioni o migliorare quelle già esistenti, in modo da garantire, di volta in volta, la migliore esperienza d’uso della piattaforma.

Il successo di WhatsApp è sicuramente un successo globale.

Sembra infatti che, l’Unione Europea, abbia deciso che entro il mese di Marzo 2024, l’applicazione dovrà essere interoperabile.

Ma cosa si intende per interoperabilità?

WhatsApp e il concetto di interoperabilità

Dal punto di vista di WhatsApp, rifacendoci al discorso dell’interoperabilità, questo fa riferimento alla possibilità di accedere ad un determinato servizio (in questo caso WhastApp) non esclusivamente attraverso l’app ufficiale, ma anche attraverso app terze.

Ma spieghiamoci meglio.

In poche parole, sarà possibile inviare messaggi ai nostri contatti WhatsApp utilizzando anche altre applicazioni di messaggistica istantanea, come per esempio Telegram o altre ancora.

Tutto ciò sarà inoltre reso possibile senza mettere, in nessun modo, a rischio la privacy delle nostre conversazioni e la tutela dei propri dati personali.

Infatti, un’ altra imposizione stabilita dall’Unione Europea, è proprio quella di continuare ad utilizzare il sistema di crittografia end-to-end, come principale strumento di protezione per tutte le chat.

Come risaputo, la crittografia end-to-end è il più efficace sistema di riservatezza che viene adottato da una pluralità di applicazioni, tra cui in particolare proprio Whatsapp. In quanto, essa protegge i contenuti di ciascuna conversazione, cosicché tutti i messaggi inviati all’interno di una data chat siano visibili, esclusivamente, tra gli stessi partecipanti alla conversazione.

In un primo momento, l’interoperabilità consentirà di inviare messaggi solo ad un singolo utente per volta.

Ma, il prossimo obiettivo che ci si propone di realizzare, riguarda la possibilità di inviare messaggi anche a più contatti, come nel caso dei gruppi, includendo persino video o note vocali.

Tuttavia, si tratta di un aggiornamento ancora in fase di implementazione, per cui sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo prima che questo venga ufficialmente rilasciato.

Inoltre, per tutti coloro che non sono interessati a questa nuova funzione, sarà possibile disabilitarla semplicemente dalle impostazioni dell’app.