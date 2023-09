Le tasse in Italia hanno raggiunto con il tempo livelli impressionanti, ma in alcune occasioni ci piacere raccontarvi una buona notizia, ovvero la possibilità comunque di raggiungere un maggiore livello di risparmio, eventualmente riuscendo a godere di una esenzione particolare sul bollo auto.

E’ importante sapere che quanto racconteremo non deriva da una modifica da parte del Governo, nè da una nuova legge, si tratta a tutti gli effetti di un incentivo che lo Stato ha introdotto ormai da qualche anno, per spingere il consumatore finale ad acquistare un’auto elettrica.

Bollo auto, oggi è gratis, che bella notizia per tutti

Oltre ad una forte riduzione del prezzo di vendita, i consumatori possono anche sperare di avere l’esenzione temporale del bollo auto, la tempistica varia più che altro in relazione alla Regione, per questo motivo potrebbe presentare differenze importanti in merito all’area in cu risiedete. Vi possiamo dire essere i più fortunati coloro che al giorno d’oggi stanno in Piemonte e Lombardia, per i quali l’esenzione dal pagamento del bollo auto è illimitata (dura per tutta la vita della vettura), mentre in media parliamo di 3-5 anni di validità.

Nel caso in cui foste interessati alla vicenda, è però necessaria una importante considerazione, quando parliamo di esenzione andiamo a considerare solamente la vettura, non tanto la persona che effettua l’acquisto. Ciò sta a significare che nel momento in cui andrete idealmente a vendere l’auto elettrica, e foste ancora entro le tempistiche dell’esenzione, sarete costretti a tornare a pagare il bollo auto.