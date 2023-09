Le due tasse che al giorno d’oggi gli utenti non vorrebbero assolutamente pagare sono senza dubbio Bollo auto e canone Rai, in entrambi i casi si possono raggiungere compromessi che aiutino a godere della totale esenzione, ma come vi abbiamo detto è essenziale che il consumatore rientri in una determinata categoria.

Parlando di bollo auto, dovete sapere che nasce e si sviluppa come tassa di possesso di un mezzo di locomozione, introdotta verso gli anni ’50 e pensata appositamente per migliorare le infrastrutture e la rete stradale. Il suo costo varia in relazione alla potenza del mezzo, parliamo comunque di cifre variabili che si basano sulla potenza dello stesso, da versare direttamente alla Regione di appartenenza.

Bollo auto, una notizia assurda

Pensare al giorno d’oggi ad una totale rinuncia da parte dello Stato Italiano è pura utopia, infatti la tassa genera un gettito fiscale difficilmente sostituibile, l’unico modo per raggiungere la tanto agognata esenzione, consiste più che altro nell’accogliere le richieste dello stesso Governo: acquistare un’auto elettrica.

Gli utenti che compiranno questo passo, oltre a godere di incentivi che portano ad una riduzione del prezzo di acquisto, potranno anche avere un’esenzione parziale del bollo auto. Tutto dipende, come vi abbiamo sempre detto, dalla regione di appartenenza, poiché in media si parla di una esenzione di 3-5 anni, ma coloro che invece risiedono in Lombardia e Piemonte, potranno avere un’esenzione che durerà tutta la vita della vettura.