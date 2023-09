Iliad, l'ultimo giorno per avere 180GB e un servizio GRATIS

Il famoso gestore che nell’ultimo periodo sta dando grandi dimostrazioni vuole continuare su questa lunghezza d’onda. Iliad ha bisogno di pensare a qualcosa di nuovo, ma probabilmente l’ha già fatto: il provider infatti sta per salutare la sua Flash 180.

Dopo oltre un mese di validità, direttamente sul sito ufficiale sta per comparire una nuova promozione, abbandonando quella che consente di avere 180 giga al mese.

Il solito piano di Iliad prevede dunque che ora arrivi una nuova proposta che resti fissa per qualche mese, senza scadere dopo 30 giorni. Da precisare che tutte queste proposte, pur scadendo, non comportano l’aumento del prezzo, il quale resta sempre lo stesso. Se volete quindi avere il meglio, avete ancora qualche ora di tempo per sottoscrivere la Flash 180, utile per tutti visto il prezzo e soprattutto i contenuti offerti.

Iliad propone la sua migliore offerta per l’ultimo giorno, potete avere 180 giga in 5G

Dando un’occhiata alle principali offerte che affollano il mercato della telefonia mobile in Italia, ce ne sono alcune degne di nota. Al primo posto ovviamente non poteva che esserci la soluzione proposta da Iliad direttamente sul sito ufficiale. Stiamo parlando dell’offerta meglio nota con il nome di Flash 180.

Questa è in grado di garantire ogni mese le migliori soluzioni, sia dal punto di vista dei minuti che degli SMS e dei giga. Partendo dei primi, questi sono senza limiti verso tutti per le telefonate, così come nel caso dei messaggi.

La connessione ad Internet è disponibile con 180 giga e con il 5G gratis. Il prezzo mensile dell’offerta è di 9,99 € al mese per sempre.