Una notizia davvero molto interessante vi riportiamo oggi, ogni utente ha a tutti gli effetti la possibilità di richiedere la completa esenzione dal pagamento del canone Rai. Sembra assurdo da pensare ma è vero, e vi spieghiamo anche per quale motivo l’obiettivo può essere raggiunto.

Per capirlo al meglio dovete sapere che alla base del pagamento del canone Rai esiste una condizione fondamentale: il possesso di un televisore. Nel momento in cui lo stato applica la tassa, deduce in automatico che l’utente finale sia in possesso del suddetto dispositivo, ma se così non fosse? ecco che arriva la possibilità di richiedere l’esenzione gratuitamente e legalmente.

Canone Rai, è ufficiale, è completamente gratuito

Per ottenerla non sono necessari documenti o operazioni troppo complesse, poiché basta presentare all’Agenzia delle Entrate un modulo, o meglio una autodichiarazione, con il quale si certifica di non possedere un televisore. Fate attenzione che si tratta di un documento legalmente vincolante, ciò sta a significare che se scoperti a dichiarare il falso, rischierete una penale davvero pesante. Per ottenere l’esenzione totale dovete comunque presentare la domanda entro il 31 gennaio, in caso contrario sarete costretti a pagare almeno i primi 6 mesi; ci teniamo a ricordare che non sono previsti rimborsi di rate già versate.

Solo se foste over75, con un reddito annuo famigliare che non supera gli 8000 euro, avreste pieno diritto a richiedere, ed ottenere la totale esenzione, continuando a fruire del mondo della televisione pubblica.