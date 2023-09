Manca poco meno di un anno all’uscita ufficiale della nuova auto firmata Fiat. Si tratta della Panda edizione 2024, una vettura del tutto innovativa che abbandona lo status di city car diventando un B-SUV dal design più aggressivo.

La prossima Panda sarà un’auto elettrica ed ecologica e cambierà sia nelle forme che nelle dimensioni: diverrà più massiccia, alta e dall’aspetto potente. Anche se il design verrà modificato, il prezzo low cost dovrebbe restare invariato. L’obiettivo della Fiat continua quindi ad essere quello di produrre vetture abbordabili a chiunque, proponendo allo stesso momento innovazione ed eccellenza.

Il design della Fiat Panda Aberath

Non sono ancora giunte notizie certe dall’azienda e nell’attesa Tommaso D’Amico, architetto e designer digitale, ha creato la sua versione personale della Fiat Panda Abarth. L’auto da lui “creata” ha un aspetto energico, ma con dettagli che guardano alla sicurezza.

Spiccano i cerchi in lega da 18 pollici neri con dettagli in rosso e una scritta sugli pneumatici di colore bianco. I passaruota sono anch’essi neri e vanno ad abbinarsi ai paraurti anteriori e posteriori.

Il tetto e lo spoiler sono sempre neri, dando un aspetto elegante all’auto. Sulla fiancata è invece visibile la scritta Abarth in contrasto, di colore rosso, mentre sul retro le luci sono posizionate più in alto del solito per adeguarsi alla forma del lunotto posteriore.

Sul davanti troviamo fari sottili e a led. D’Amico ha davvero dato libero sfogo alla propria immaginazione aggiungendo alla sua Panda Abarath un motore 1.4 turbo AT con una potenza di 180 cavalli. Altra aggiunta insolita è il cambio automatico. Di certo la suo visione è molto interessante, chissà se la Fiat prenderà spunto dalle sue immagini. Per ora queste sono solo supposizioni, purtroppo ci resta ancora molto da aspettare, ma speriamo che nel corso di questi mesi arriveranno notizie ufficiali che soddisferanno la nostra curiosità.