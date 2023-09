Kena Mobile, ora puoi avere 130 GB a soli 6,99€ e un mese gratuito

Kena Mobile ha lanciato una nuova campagna promozionale che sta attirando l’attenzione di molti utenti in cerca di un’offerta vantaggiosa. Questa offerta, rivolta sia ai nuovi clienti sia a coloro che desiderano effettuare la portabilità da determinati operatori, offre un pacchetto di servizi a un prezzo estremamente competitivo di 6,99 euro al mese.

Kena Mobile: cosa offre la promozione del momento?

Il pacchetto in questione è ricco e pensato per chi desidera una connessione internet di qualità, chiamate senza limiti e la possibilità di inviare SMS senza pensieri. Per soli 6,99 euro al mese, gli utenti avranno a disposizione ben 130GB di dati in 4G, con 7GB dedicati all’utilizzo in Europa. Ma non è tutto: l’offerta include anche chiamate illimitate, sia verso numeri mobili sia fissi, e un pacchetto di 200 SMS.

Ma cosa rende questa offerta di Kena Mobile così speciale? Innanzitutto, la qualità della connessione. Con Kena Mobile, gli utenti possono aspettarsi velocità di download che raggiungono i 60 Mbps e velocità di upload fino a 30 Mbps. Questo significa che sia che tu stia guardando un video in streaming, sia che tu stia caricando foto sui tuoi social media, puoi aspettarti una connessione fluida e senza interruzioni.

L’attivazione dell’offerta è semplice e alla portata di tutti. Gli interessati possono attivare l’offerta direttamente online attraverso l’app Kena Mobile, disponibile sia per dispositivi Android che iOS. In alternativa, è possibile contattare il servizio clienti al numero 181. E per rendere l’offerta ancora più allettante, Kena Mobile ha deciso di includere il primo mese di servizio gratuitamente. Ma non finisce qui: se attivi la ricarica automatica, riceverai ulteriori 50GB in regalo.

Questa promozione è pensata specificamente per i nuovi clienti e per coloro che provengono da alcuni operatori specifici, come Iliad, Poste Mobile e Fastweb. Se rientri in questa categoria, non perdere l’opportunità di unirti a Kena Mobile e di sfruttare questa incredibile offerta. Con un pacchetto di servizi così ricco e a un prezzo così competitivo, non c’è mai stato un momento migliore per considerare un cambio di operatore.