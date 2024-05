Iliad, il regalo arriva dalla GIGA 180: insieme al 5G c'è uno sconto

Con Iliad che continua a rendere note le sue migliori offerte, diventa difficile il percorso da compiere per la concorrenza al fine di garantirsi un posto migliore in classifica. L’azienda è riuscita con la sua gamma Giga a riscrivere rapidamente la storia. Ad oggi nessuno può mettere i bastoni tra le ruote a Iliad soprattutto quando tornano soluzioni come la celebre Giga 180. Questa al suo interno introduce ogni tipo di contenuto, tra minuti, messaggi e giga.

Tante offerte sono arrivate negli ultimi tempi ma solo questa è riuscita a far cambiare idea a più persone. Il merito è dei contenuti ma soprattutto del prezzo di vendita che dura per sempre.

Iliad, la Giga 180 è magica: ci sono tutti i contenuti al suo interno e c’è il 5G

Coloro che sono riusciti a sottoscriverla anche questa volta si sono portati a casa minuti e messaggi senza limiti verso tutti. Tutto ciò con 180 giga per navigare sul web in rete 5G. Il prezzo è di soli 9,99 € al mese per sempre e con un’attivazione praticamente analoga ma solo la prima volta.

Ogni utente che sceglie questa promozione di Iliad può optare per avere il 5G tutti i mesi gratis proprio come detto. Ovviamente ci sono degli aspetti fondamentali da tenere in conto, il primo quello di avere uno smartphone in grado di connettersi a questo standard di rete. In caso contrario si potrà navigare solo con il 4G veloce dell’azienda.

L’altro aspetto riguarda l’accesso all’offerta in fibra ottica a cui hanno diritto tutti coloro che scelgono una promo mobile che costa 9,99 €. Con la nuova Giga 180 infatti gli utenti possono avere diritto ad avere in sconto l’abbonamento domestico di Iliad. È così che riescono a portare a casa tutto per soli 19,99 € al mese.

Queste offerte possono essere sottoscritte indistintamente da tutti senza alcun tipo di restrizione.