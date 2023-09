Netflix è diventato, in pochissimo tempo, la migliore piattaforma di servizi streaming esistente al mondo con la possibilità di accedere al servizio che offre, potendo scegliere, tra una molteplicità di pacchetti inclusi.

Tale servizio streaming è riconosciuto per il suo ampio catalogo fatto di innumerevoli prodotti di qualità suddivisi in altrettante categorie.

Tuttavia Netflix, non ha sempre avuto successo nelle sue scelte, infati visto che, di solito, si leggono articoli sulle serie TV ed i film più belli da vedere sulla piattaforma.

Oggi, faremo esattamente il contrario.

Ovvero, vi forniremo la lista dei 10 film presenti su Netflix, che possiamo considerare i peggiori di sempre e verso cui, la piattaforma, ha sicuramente fallito nella sua scelta.

Ma vediamo di chi stiamo parlando.

Ecco quelli che potremmo definire i più grandi errori di Netflix

Ecco, in ordine di classifica, dal peggiore al meno, i dieci film Netflix che hanno suscitato un bel po’ di commenti negativi.