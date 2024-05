Il mini PC è un piccolo computer che gli utenti possono acquistare nel momento in cui vogliono ridurre al massimo l’ingombro, ed avere comunque la certezza di avere tra le mani un dispositivo dalla qualità superiore al normale, estendendo al massimo la portabilità.

Uno dei brand di maggiore successo che oggi è possibile trovare direttamente su Amazon è senza dubbio Beelink, capace di mettere sul mercato un device di alta qualità, al giusto prezzo. Il modello di cui vi parliamo prevede un processore AMD Ryzen 7 5700U, con frequenza di clock fissata a 4.3GHz, che viene supportato dalla presenza di 16GB di RAM DDR4 ed una memoria interna di 500GB NVMe (a 1900MHz).

Beelink, il mini PC è in offerta folle su Amazon

Risparmiare con il mini PC Beelink è davvero alla portata di ogni singolo consumatore, dovete infatti sapere che il prezzo di listino del prodotto sarebbe di 449 euro, ma proprio in questi giorni Amazon ha deciso di applicare uno sconto molto interessante, fino ad arrivare al valore finale di soli 376,65 euro. Premete qui per effettuare l’acquisto.

La connettività è fondamentale per dispositivi di questo tipo, nella parte anteriore possiamo trovare due porte USB-A, una USB-C ed anche il jack da 3,5mm per il collegamento delle cuffie. Posteriormente, invece, ecco arrivare una LAN gigabit (ovvero permette la velocità di trasferimento fino a 1 gigabit/s), USB-A 2.0, USB-A 3.2 Gen2, una displayPort 1.4 ed una HDMI 2.0. Come era facilmente intuibile, il prodotto non presenta una batteria integrata, per questo motivo dovrà sempre essere collegato direttamente alla presa a muro per l’alimentazione. Non manca anche la connettività wireless, perfettamente rappresentata dal WiFi 6 di ultima generazione, dual band, a cui si aggiunge il bluetooth 5.2 per il collegamento diretto di dispositivi di vario tipo.