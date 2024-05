Iliad, GIGA 180: l'offerta che regala il 5G costa pochissimo

Tutti i giorni sono invitanti quando si cerca un nuovo gestore, soprattutto negli ultimi tempi in cui è diventato più semplice. Prima abbandonare il provider di fiducia era complicato in quanto c’erano delle penali da pagare e non c’era molta scelta in giro. Ora tutto è nettamente diverso rispetto a quei tempi, in quanto le aziende sono diventate molto più versatili. Basti pensare che come i gestori virtuali, anche Iliad è riuscita a mettere a disposizione dei suoi utenti un gran numero di contenuti e prezzi bassi, abitudine che in realtà il provider ha fin da sempre.

Era in lontano 2018 quando Iliad arrivò in Italia con grandi sogni da realizzare, ad oggi tutti portati a casa. Il gestore è riuscito a guadagnarsi oltre 10 milioni di utenti e ora prosegue verso mete sempre più alte grazie alle sue offerte mobili. Il sito ufficiale parla chiaro: è tornata disponibile una delle promozioni più interessanti di sempre, soprattutto con la rete 5G inclusa. La promo che tutti stavano aspettando è finalmente ritornata.

Iliad: torna la Giga 180 che offre il 5G gratis ogni mese per sempre

Siccome quelle attribuibili ai mesi scorsi sono tutte valide, è davvero difficile ritrovarsi di fronte ad una promo mobile che non sia vantaggiosa. Iliad rende di nuovo disponibile la sua Giga 180, soluzione che ogni mese costa solo 9,99 €. Chi la sceglie può aggiudicarsi mensilmente minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi numero mobile o fisso ed infine 180 giga con la rete 5G garantita gratis.

Con questo prezzo, che peraltro dura per sempre e non scade mai, gli utenti possono avere il meglio. Chi opta per la nuova Giga 180 ha diritto anche ad accedere ad uno sconto clamoroso sulla fibra ottica, pagando solo 19,99 € mensili per sempre. Da non dimenticare che per l’offerta mobile c’è bisogno di un costo di attivazione ulteriore di 9,99 € una tantum.