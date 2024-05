Samsung, la partnership con IBM per la sicurezza dei dispositivi mobili

Ancora una volta e Samsung ad essere pioniera nel mondo della sicurezza, questa volta annunciando una partnership con il colosso IBM. L’obiettivo è fornire maggiore sicurezza sui dispositivi mobili nel mondo enterprise.

La collaborazione rende possibile l’integrazione tra IBM Security QRadar e Samsung Knox.

Come funziona la soluzione di Samsung e IBM

La nuova partnership porterà i cosiddetti SOC (Security Operations Center) che si servono di IBM QRadar Suite ad accedere in maniera diretta a tutte le info di intelligence. Ovviamente si fa riferimento a quelle che provengono da tablet e smartphone della linea Galaxy. Inoltre sempre i SOC potranno anche beneficiare di diverse migliorie.

In primo luogo ci sarà una visibilità maggiore sulle minacce in quanto i dati provenienti dalla celebre piattaforma Knox di Samsung potranno fornire un quadro molto più completo di ogni attività riprodotta sul dispositivo a QRadar. Così si riuscirà a consentire una identificazione migliore di ogni minaccia potenziale mobile.

In secondo luogo migliora anche la capacità di risposta agli incidenti. QRadar potrà infatti servirsi sempre dei dati provenienti da Knox per riuscire a rendere automatiche le risposte ad ogni incidente di sicurezza. Un esempio può essere la quarantena dei dispositivi compromessi o l’eventuale eliminazione di un malware.

Infine migliora la prevenzione di ogni minaccia. Riuscendo a disporre un’analisi congiunta dei dati di Knox e QRadar, il sistema permette l’identificazione semplice e la neutralizzazione delle minacce prima ancora che possano riuscire a colpire i dispositivi.

La partnership è stata creata appositamente da Samsung ed IBM per riuscire a far sì che i rischi possano essere mitigati in maniera attiva. Il tutto dovrà essere possibile utilizzando un approccio alla sicurezza molto più efficiente. Si potrà quindi identificare le possibili minacce sui dispositivi mobili intervenendo in maniera tempestiva per la neutralizzazione finale. Questa nuova soluzione è attualmente in fase di test e potrebbe essere disponibile per tutti i clienti enteprise di Samsung a partire dalla fine dell’anno.