Nintendo Switch 2 arriverà certamente nel nuovo anno fiscale, a confermarlo è il Presidente dell’azienda. Durante una conferenza dedicata agli investitori, Shuntaro Furukawa ha affermato che il periodo di debutto previsto è compreso tra aprile 2024 e marzo 2025.

Considerando che quindi i tempi sono ormai maturi per il debutto della console, abbiamo raccolto tutte le indiscrezioni attualmente emerse sul device. In questo moto, possiamo provare ad immaginare quale sarà la dotazione hardware della console.

Partiamo dal display di Nintendo Switch 2, che si preannuncia da 8 pollici per garantire un’ottimo comfort di gioco. Le prestazioni saranno garantite dal chipset Nvidia Tegra T239, una soluzione in grado di offrire performance ben più alte della precedente generazione.

