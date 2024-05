In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di proporre ad alcuni suoi fortunati clienti l’attivazione di un’offerta di rete mobile molto interessante. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata TIM xTe Silver Star, un’offerta davvero sensazionale e che permetterà agli utenti di navigare in internet letteralmente senza pensieri. Vediamo qui qui seguito i dettagli.

TIM propone ad alcuni suoi fortunati clienti l’offerta TIM xTe Silver Star

Alcuni fortunati già clienti dell’operatore telefonico italiano TIM potranno attivare una nuova offerta di rete mobile davvero interessante. Come già accennato in apertura, stiamo parlando dell’offerta mobile denominata TIM xTe Silver Star. Ogni mese, in particolare, gli utenti potranno navigare in internet senza pensieri grazie alla disponibilità di giga senza limiti.

Questi ultimi saranno validi anche per navigare con una connettività pari al 5G. Oltre a questo, il bundle dell’offerta includerà anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Per i già clienti, l’offerta avrà un costo di 16,99 euro al mese e non sarà previsto alcun costo di attivazione. I già clienti selezionati riceveranno una apposita comunicazione tramite una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore ai suoi fortunati clienti.

“Fai il pieno di Giga! xTE Silver Star con Giga Illimitati in 5G,Minuti illimitati e 200 SMS a 16,99E al mese, senza costi diattivazione. Attiva, verificando prima condizioni, copertura eapparati abilitati al 5G su on.tim.it/silver o rispondendo SI aquesto SMS. Traffico illimitato soggetto ad uso lecito e corretto.”

Ricordiamo che l’offerta TIM xTe Silver Star include anche abilitazione dei video da smartphone e tablet in qualità HD.

Insomma, si tratta di una buona occasione per tutti i già clienti TIM che hanno intenzione di cambiare la propria offerta con un’altra con più giga per navigare.