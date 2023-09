Una notizia che stavate sicuramente aspettando da tanto tempo è realtà, il canone Rai può essere completamente gratis per tutti, a patto che comunque vengano rispettati determinati prerequisiti, che altrimenti non permetterebbero di raggiungere la totale esenzione dal pagamento.

Introdotto negli anni ’70, il canone Rai è una tassa che tutti i consumatori devono assolutamente versare, dal momento in cui sono possessori di un televisore, poiché è stata pensata per finanziare la TV pubblica e migliorare l’infrastruttura. Il suo costo attuale è di 90 euro, viene suddiviso in 10 rate da 9 euro, addebitate in automatico sulle bollette, è dell’energia elettrica.

Canone Rai, notizia speciale è ufficiale

Al giorno d’oggi tutti gli utenti hanno idealmente la possibilità di ottenere l’esenzione legale dal pagamento del canone Rai, per ottenerla non devono possedere un televisore nella propria abitazione. La condizione necessaria atta al pagamento della tassa è proprio questa, se venisse a mancare, dovete comunque sapere che potrete presentare una auto dichiarazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e richiedere la totale esenzione.

L’altra frangia di utenti che, al contrario, potrà comunque continuare a godere della televisione, senza però pagare il canone Rai, è rappresentata dagli over 75 che hanno un reddito famigliare annuo non superiore agli 8000 euro. In entrambi i casi è necessario presentare domanda all’Agenzia delle Entrate, ricordiamo che la stessa non prevede rimborsi di canoni già versati, per questo è necessario presentarla entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno.